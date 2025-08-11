Забарний прибув до Парижа для підписання контракту з ПСЖ (фото)

Коли буде підписано угоду

У соцмережах з'явилося фото Забарного з Парижа, на якому він разом із дружиною Ангеліною.

"Забарний успішно прибув і заселився в один із паризьких готелів", – говориться в дописі.

За даними RMC Sport, офіційне оголошення про перехід очікують уже сьогодні, 11 серпня.

Вартість трансферу Забарного з "Борнмута" в ПСЖ склала 63 млн євро, плюс 3 млн євро у вигляді бонусів. Сам українець підпише з паризьким клубом п'ятирічний контракт, за умовами якого за перший сезон у складі своєї нової команди він отримає 4,5 млн євро без урахування бонусів. А з бонусами – річна зарплата футболіста може зрости до 8 млн євро.

"Борнмут" купив Забарного в січні 2023 року з київського "Динамо". Минулого сезону захисник відіграв за англійський клуб 39 матчів і допоміг команді фінішувати на 9-му місці в АПЛ.

ПСЖ, який є чинним переможцем Ліги чемпіонів, стартує в новому сезоні 13 серпня матчем за Суперкубок УЄФА проти англійського "Тоттенхема".