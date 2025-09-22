Забарний долучився до рекорду з Книги Гіннеса: досягнення ексодноклубника підтвердили сертифікатом

Яке досягнення підкорилось Клюйверту

26-річний нідерландець 30 листопада 2024 року в поєдинку проти "Вулверхемптона" (4:2) тричі відправив м'яч у ворота суперника з одинадцятиметрової позначки. Це рекордна кількість реалізованих пенальті одним гравцем у матчі АПЛ.

Як підтвердження досягнення Клюйверту було вручено відповідний сертифікат від Guinness World Records.

Вклад Забарного

Український захисник Ілля Забарний, який в минулому сезоні захищав кольори "Борнмута" теж брав участь в історичному поєдинку.

Він провів у на полі у складі "вишень" усі 90 хвилин і заробив жовту картку.

Рекордсмен за спадком

Цікаво, що батько Джастіна, легендарний нідерландський форвард Патрік Клюйверт, також є автором унікального досягнення.

Він став наймолодшим гравцем, який відзначився в фіналі Ліги чемпіонів. У вирішальному поєдинку ЛЧ-1994/95 він забив за "Аякс" у ворота "Мілана" (1:0) у віці 18 років та 327 днів.