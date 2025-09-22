UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Забарний долучився до рекорду з Книги Гіннеса: досягнення ексодноклубника підтвердили сертифікатом

Фото: Джастін Клюйверт з підтвердженням рекорду (x.com/GWR).
Автор: Андрій Костенко

Вінгер "Борнмута" Джастін Клюйверт потрапив у Книгу рекордів Гіннеса як автор історичного досягнення в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guinness World Records.

Яке досягнення підкорилось Клюйверту

26-річний нідерландець 30 листопада 2024 року в поєдинку проти "Вулверхемптона" (4:2) тричі відправив м'яч у ворота суперника з одинадцятиметрової позначки. Це рекордна кількість реалізованих пенальті одним гравцем у матчі АПЛ.

Як підтвердження досягнення Клюйверту було вручено відповідний сертифікат від Guinness World Records.

Вклад Забарного

Український захисник Ілля Забарний, який в минулому сезоні захищав кольори "Борнмута" теж брав участь в історичному поєдинку.

Він провів у на полі у складі "вишень" усі 90 хвилин і заробив жовту картку.

Рекордсмен за спадком

Цікаво, що батько Джастіна, легендарний нідерландський форвард Патрік Клюйверт, також є автором унікального досягнення.

Він став наймолодшим гравцем, який відзначився в фіналі Ліги чемпіонів. У вирішальному поєдинку ЛЧ-1994/95 він забив за "Аякс" у ворота  "Мілана" (1:0) у віці 18 років та 327 днів.

Раніше ми розповіли, чому зіркові партнери Забарного з ПСЖ пропустять церемонію вручення "Золотого м'яча"-2025.

Також ми писали, що Забарний у матчі проти Франції встановив історичний рекорд збірної України.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболЧемпіонат АнгліїКнига рекордів Гіннеса