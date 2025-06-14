Забарний дебютує в ПСЖ на Клубному чемпіонаті світу: як це можливо

Другий шанс – через плей-офф

Справа у тому, що після завершення групового етапу клубного чемпіонату світу командам-учасникам 1/8 фіналу буде дозволено дозаявити двох нових гравців у період з 27 червня до 3 липня.

Цим ПСЖ і планує скористатися, якщо вдасться остаточно домовитися з англійським "Борнмутом" щодо трансферу українця.

Зазначимо, що ПСЖ стартує на клубному Мундіалі 15 червня матчем з мадридським "Атлетіко". Також у групі В переможець Ліги чемпіонів зіграє з американським "Сіетл Саундерс" та бразильським "Ботафого".

Контракт узгоджено

Французький клуб вийшов на фінішну пряму у переговорах із Забарним. За інформацією журналіста Маттео Моретто, сума угоди може перевищити 60 мільйонів євро, хоча "вишні" хочуть отримати 70 млн.

ПСЖ не приховує, що розглядає Забарного як один із пріоритетних варіантів на позицію центрального захисника – поряд з ще двома кандидатами.

У то же час, авторитетний інсайдер Ніколо Скіра стверджує, що 22-річний українець уже узгодив особистий контракт з ПСЖ. Угода, за попередніми даними, буде розрахована до 2030 року. Таким чином, для офіційного переходу залишилось дійти згоди між клубами.