Забарный дебютирует в ПСЖ на Клубном чемпионате мира: как это возможно

Второй шанс - через плей-офф

Дело в том, что после завершения группового этапа клубного чемпионата мира командам-участникам 1/8 финала будет разрешено дозаявить двух новых игроков в период с 27 июня по 3 июля.

Этим ПСЖ и планирует воспользоваться, если удастся окончательно договориться с английским "Борнмутом" по трансферу украинца.

Отметим, что ПСЖ стартует на клубном Мундиале 15 июня матчем с мадридским "Атлетико". Также в группе В победитель Лиги чемпионов сыграет с американским "Сиэтл Саундерс" и бразильским "Ботафого".

Контракт согласован

Французский клуб вышел на финишную прямую в переговорах с Забарным. По информации журналиста Маттео Моретто, сумма сделки может превысить 60 миллионов евро, хотя "вишни" хотят получить 70 млн.

ПСЖ не скрывает, что рассматривает Забарного как один из приоритетных вариантов на позицию центрального защитника - наряду с еще двумя кандидатами.

В то же время, авторитетный инсайдер Николо Скира утверждает, что 22-летний украинец уже согласовал личный контракт с ПСЖ. Соглашение, по предварительным данным, будет рассчитано до 2030 года. Таким образом, для официального перехода осталось прийти к согласию между клубами.