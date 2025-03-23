Заарештованого мера Стамбула хочуть бачити кандидатом у президенти Туреччини

Зокрема, з 15 млн тих, хто проголосував, 13 млн 211 тисяч (безпартійних людей) висловили свою солідарність з Імамоглу, нині ув'язненим опозиціонером, якого в неділю відсторонили від посади мера Стамбула.

За словами спостерігачів, саме праймеріз, що наближаються, стали причиною дій проти Імамоглу, якого багато хто вважає єдиним політиком, здатним кинути виклик чинному президенту Реджепу Таїпу Ердогану. Зазначається, що протягом усього дня виборці йшли до урн для голосування у 81 місті після того, як РНП відкрила можливість голосування для всіх охочих, окрім 1,7 мільйона членів партії.

Явка людей була настільки велика, що голосування довелося продовжити ще на три з половиною години.

Імамоглу затримали рано вранці в середу, що викликало масові протести, які поширилися по всій Туреччині. Голосування відбулося, коли суд Стамбула офіційно оформив його арешт у рамках розслідування корупції.