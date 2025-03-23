Арестованного мэра Стамбула хотят видеть кандидатом в президенты Турции

В частности, из 15 млн проголосовавших, 13 млн 211 тысяч (беспартийных людей) выразили свою солидарность Имамоглу, который ныне заключенный оппозиционер и которого в воскресенье отстранили от должности мэра Стамбула.

По словам наблюдателей, именно приближающиеся праймериз стали причиной действий против Имамоглу, которого многие считают единственным политиком, способным бросить вызов действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Отмечается, что течение всего дня избиратели шли к урнам для голосования в 81 городе после того, как РНП открыла возможность голосования для всех желающих, помимо 1,7 миллиона членов партии.

Явка людей была настолько велика, что голосование пришлось продлить еще на три с половиной часа.

Имамоглу был задержан рано утром в среду, что вызвало массовые протесты, распространившиеся по всей Турции. Голосование состоялось, когда суд Стамбула официально оформил его арест в рамках расследования коррупции.