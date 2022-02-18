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"За такое нас проклянут потомки". Резников уверяет - агрессии против Беларуси от Украины быть не может

Автор: Каролина Гайдук

Министр обороны Алексей Резников выступает за диалог с белорусской стороной. Он отметил, что для Беларуси нет рисков и угроз с украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление министра обороны Украины Алексея Резникова в Верховной Раде сегодня, 18 февраля.

По словам Резникова, на днях у него состоялся телефонный разговор с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным. Стороны договорились об укреплении доверия между ведомствами обороны.

"Я говорил уже много раз и не устаю повторять. Беларусь - это особая страна для нас, белорусский народ - очень близок нам. Никакой агрессии по отношению к Беларуси со стороны Украины не может быть в принципе. За это нас проклянут потомки. Поэтому я выступаю за диалог и укрепление доверия между ведомствами обороны", - отметил Резников.

Отметим, что Алексей Резников считает маловероятным вторжение России и захвата Киева с территории Беларуси. Он подчеркнул, что рельеф местности и выстроенная на этом направлении оборона осложнят задачу наступающим.

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Министерство обороны УкраиныАлексей Резников