"За таке нас проклянуть нащадки". Рєзніков запевняє - агресії проти Білорусі від України бути не може

Міністр оборони Олексій Резніков виступає за діалог з білоруською стороною. Він зазначив, що для Білорусі немає ризиків і загроз з українського боку.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на виступ міністра оборони України Олексія Рєзнікова у Верховній Раді сьогодні, 18 лютого.

За словами Рєзнікова, днями у нього відбулася телефонна розмова з главою Міноборони Білорусі Віктором Хреніним. Сторони домовилися про зміцнення довіри між відомствами оборони.

"Я говорив вже багато разів і не втомлююся повторювати. Білорусь - це особлива країна для нас, білоруський народ - дуже близький нам. Ніякої агресії по відношенню до Білорусі з боку України не може бути в принципі. За це нас проклянуть нащадки. Тому я виступаю за діалог і зміцнення довіри між відомствами оборони", - зазначив Резніков.