"За правду-матку". Лавров не исключил использования ядерного оружия в Украине, - СМИ

Россия не применяет в Украине ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, не исключивший при этом возможное использование ядерного оружия в войне с Украиной в дальнейшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на записи разговоров, сделанные во время его неформального общения с представителями дипломатического корпуса стран СНГ и переданные Guildhall украинской разведкой.
"Мы ведем нашу операцию обычными вооружениями. На данном этапе обычными вооружениями. За правду-матку", - сказал глава МИД РФ, сделав смысловой акцент на словах "на данном этапе".
Как сообщалось ранее, лидер белорусского режима Александр Лукашенко высказался о недопустимости применения ядерного оружия в ходе войны России против Украины.
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