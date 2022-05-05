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"За правду-матку". Лавров не виключив використання ядерної зброї в Україні, - ЗМІ

Фото: міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія не застосовує в Україні ядерної зброї. Про це заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров, який не виключив при цьому можливе використання ядерної зброї у війні з Україною надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на записи розмов, зроблені під час неформального спілкування Сергія Лаврова з представниками дипломатичного корпусу країн СНД та передані Guildhall українською розвідкою.

"Ми ведемо нашу операцію звичайними озброєннями. На даному етапі звичайними озброєннями. За правду-матку", - сказав глава МЗС рф, зробивши смисловий акцент на словах "на даному етапі".

Як повідомлялося раніше, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко висловився про неприпустимість застосування ядерної зброї під час війни Росії проти України.

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ЛавровЯдерна зброяВійна в Україні