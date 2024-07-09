"За Охматдит": українські хакери атакували мережеву інфраструктуру РФ

За інформацією РБК-Україна, внаслідок кібератаки були знищені численні сервери, здійснена масова розсилка смс з повідомленням "Це вам за Охматдит!", виведено з ладу мережеве обладнання, системи відеонагляду та стерті сотні терабайтів важливих даних.

Цього разу ціллю кібератаки стали "Обласна клінічна лікарня РЖД Перм", ТОВ "ФД-Телеком" та ТОВ ВАПК (волгоградська агропромислова компанія).

Так, внаслідок операції в ТОВ "ФД-Телеком" знищено 174 віртуальних та один фізичний сервер, видалено 51 терабайт інформації, знищено систему відеонагляду та завдано прямих фінансових збитків на 360 тисяч рублів.

Водночас за результатами кіберудару по "Обласній клінічній лікарні РЖД Перм" виведено з ладу 70 персональних компʼютерів лікарів, знищено файлові сховища, корпоративну пошту, 12 віртуальних серверів, три гіпервізори. Також виведено з ладу мережеве обладнання: комутатори, маршрутизатори та внутрішню телефонію.

На персональних компʼютерах персоналу атакованих обʼєктів зʼявилися фотографії руйнувань та постраждалих дітей під час терористичної ракетної атаки по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня.

Серед іншого був зламаний і автовідповідач лікарні: при спробах пацієнтів додзвонитися в медзаклад, автовідповідач замість стандартного повідомлення видавав правдиву інформацію про злочинні дії керівництва РФ та воєнні злочини російської армії.

Окрім того, в ТОВ ВАПК в результаті кібератаки зашифровано два компʼютери разом з даними обсягом близько 3 терабайти, зокрема акти, рахунки, договори та бухгалтерська документація.