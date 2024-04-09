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Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру "Москоллектора", - джерела

Москва, Вівторок 09 квітня 2024 16:57
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Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру "Москоллектора", - джерела Фото: українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру "Москоллектора" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Українські хакери знищили сервери компанії, що відповідає за критичну інфраструктури російської столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, "Москоллектор", чиї сервери були знищені українськими хакерами, відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж столиці РФ.

Українські хакери вимкнули 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков'ї.

Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайт даних компанії, серед чого зокрема:

  • електронні листи,
  • резервні копії,
  • контракти.

Джерела РБК-Україна повідомляють, що це була операція хакерської групи "BLACKJACK", яка наближена до кібердепартаменту СБУ.

Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру &quot;Москоллектора&quot;, - джерела

Зараз робота об’єкта критичної інфраструктури Москви повністю заблокована, компанія не може реагувати на аварії та надзвичайні події. Відновлення її функціонування може зайняти від 15 до 30 діб.

Інші кібератаки

Варто додати, що українські хакери регулярно завдають ударів по російських популярних ресурсах, платіжних системах або ж держпідприємствах. Наприклад:

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