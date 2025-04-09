"За неповагу": Трамп збільшив мита на Китай до 125%

США підняли мита на китайські товари до 125%. Рішення вже набуло чинності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера Дональда Трампа в Truth Social.
Трамп заявив, що на основі відсутності поваги, яку Китай виявив до світових ринків, він ухвалив рішення підвищити митний тариф на китайські товари.
"На основі відсутності поваги, яку Китай виявив до світових ринків, я підвищую митний тариф на товари з Китаю, що стягується Сполученими Штатами Америки, до 125%, з моментальним набуттям чинності", - наголосив американський лідер.
Він зауважив, що чекає, що в майбутньому Китай усвідомить, що практики, які дозволяли експлуатувати США більше не є прийнятними.
"Сподіваюсь, що в найближчому майбутньому Китай зрозуміє, що час, коли можна було обкрадати США та інші країни, більше не є сталим чи прийнятним", - заявив Трамп.
Зауважимо, що торгівельна війна між Вашингтоном та Пекіном загострилася, коли адміністрація американського президента Дональда Трампа ввела нові мита на китайські товари.
РБК-Україна писало, що минулого тижня США запровадили мита на імпорт товарів для більшості країн світу. Тарифи загалом коливаються від 10 до 50% і вже негативно вплинули на світові фондові біржі, які відреагували стрімким падінням індексів.
Вчора, 8 квітня, в Білому дому повідомили, що вводять проти Китаю 104% тарифи.
Китай зі свого боку сьогодні, 9 квітня, відповів на такі заходи симетрично, запровадивши тарифи на американські товари у розмірі 84%. Детальніше про відповідь Китаю на американські мита, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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