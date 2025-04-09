"За неповагу": Трамп збільшив мита на Китай до 125%

Трамп заявив, що на основі відсутності поваги, яку Китай виявив до світових ринків, він ухвалив рішення підвищити митний тариф на китайські товари.

"На основі відсутності поваги, яку Китай виявив до світових ринків, я підвищую митний тариф на товари з Китаю, що стягується Сполученими Штатами Америки, до 125%, з моментальним набуттям чинності", - наголосив американський лідер.

Він зауважив, що чекає, що в майбутньому Китай усвідомить, що практики, які дозволяли експлуатувати США більше не є прийнятними.

"Сподіваюсь, що в найближчому майбутньому Китай зрозуміє, що час, коли можна було обкрадати США та інші країни, більше не є сталим чи прийнятним", - заявив Трамп.