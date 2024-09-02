З'їзд Демпартії не допоміг Гарріс істотно відірватися від Трампа - соцопитування

Видання посилається на оприлюднені в неділю, 1 вересня, результати нового опитування ABC News/Ipsos.

Згідно з ними, Гарріс випереджає Трампа на чотири відсотки - 50% проти 46% серед усіх дорослих і зареєстрованих виборців. Водночас, щодо ймовірних виборців, то Гарріс випереджає Трампа з різницею 52% до 46%.

Натомість, зазначили соціологи, Гарріс збільшила гендерний розрив. Віце-президент випередила Трампа на 13 пунктів серед жінок - 54% до 41%, тоді як Трамп випередив на п'ять пунктів серед чоловіків - 51% до 46%. До з'їзду Гарріс випереджала Трампа на 6 пунктів серед жінок.

Віце-президент також мала кращі показники електорату в оцінці виборчої кампанії. Згідно з опитуванням, 56% американців заявили, що вона відмінно або добре провела свою кампанію. Близько 41% сказали те ж саме про Трампа, в той час як більшість мали більш негативну думку про кампанію.

Водночас, Трамп випередив Гарріс на 8 пунктів за рівнем довіри у ключових питаннях, зокрема економіку та інфляцію. Також він випередив Гарріс на 9 пунктів у темі врегулювання ситуації на кордоні США та Мексики.

За даними опитування, люди вважають віце-президента більш надійним за Трампа, коли йдеться про захист американської демократії та призначень до Верховного суду.

"Це опитування слідує за низкою інших опитувань, які показують, що Гарріс тримається з мінімальною перевагою над Трампом, який здебільшого відкидає зростання підтримки віце-президента", - пише The Hill.

Опитування ABC News/Ipsos проводилося 23-27 серпня і включало 2496 завершених інтерв'ю. Похибка вибірки становить плюс-мінус 2,1 відсоткових пункти за 95-відсоткового рівня довіри.

Соціологи відзначили, що ці результати подібні й статистично не відрізняються від попереднього опитування, проведеного у серпні. Згідно з проведеним напередодні з'їзду опитуванням ABC News/Washington Post/Ipsos, Гарріс мала 49% підтримки серед зареєстрованих виборців, тоді як Трамп - 45%.