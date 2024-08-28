Трамп ухвалив правила дебатів з Гарріс, які пройдуть 10 вересня

Колишній президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social заявив, що "досяг угоди" про участь у дебатах із віце-президентом США Камалою Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Правила будуть такими самими, як і на останніх дебатах CNN, які, схоже, влаштували всіх", - зазначив кандидат у президенти США від республіканців у вівторок, 27 серпня.

Джерело видання, знайоме із ситуацією, підтвердило, що правила значною мірою відображатимуть умови, які використовував телеканал CNN під час дебатів 27 червня. У тому числі те, що мікрофони буде відключено під час виступу іншого кандидата, а в студії не буде глядачів.

У той же час він сказав, що штаб кандидата від демократів Камали Гарріс досі веде переговори з ABC про те, чи залишатимуться мікрофони включеними під час президентських дебатів у вересні.

CNN пише, що Трамп у своєму дописі не згадав конкретно про відключені мікрофони, просто сказавши, що правила будуть такими ж, як і в його перших дебатах, коли кандидатом на пост глави держави від демократів був чинний президент США Джо Байден.

За словами джерела, знайомого із ситуацією, команда Трампа хотіла, щоб мікрофони були відключені протягом усіх дебатів, за винятком того кандидата, чия черга говорити, як це було у червні.

Видання нагадало, що правила дебатів CNN не передбачали присутності глядачів у студії. Обидва кандидати стояли на єдиному подіумі, а першість визначалася підкиданням монети. 90-хвилинні дебати мали дві перерви на рекламу, і співробітникам передвиборних штабів не дозволялося взаємодіяти з кандидатами у цей час. Також на сцені не дозволялося мати реквізит чи заздалегідь написані нотатки, але кандидатам видавали ручку, блокнот та пляшку води.

Резюмуючи CNN пише, що швидше за все правила щодо дебатів ще не повністю узгоджені.

Крім того, видання додало, що за словами Трампа, Гарріс відмовилася від дебатів на Fox News 4 вересня, але він залишить дату відкритою на випадок, якщо вона "змінить свою думку". Також Трамп натякнув на можливий третій раунд дебатів на NBC News, які, за його словами, Гарріс не ухвалила.