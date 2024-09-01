ua en ru
Нд, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гарріс закликала Трампа вести дебати з постійно увімкненими мікрофонами, - Reuters

Неділя 01 вересня 2024 07:08
UA EN RU
Гарріс закликала Трампа вести дебати з постійно увімкненими мікрофонами, - Reuters Фото: віце-президент США Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віце-президент США Камала Гарріс закликала колишнього президента Дональда Трампа провести дебати із включеними мікрофонами. Мова йде про дебати, які відбудуться 10 вересня на каналі ABC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кандидат у президенти США від демократів зазначила, що Трамп здається своїм радникам, які не дозволяють йому вести дебати із постійно увімкненим мікрофоном. Тому якщо його власна команда не впевнена в ньому, то й американський народ певно не може.

"Ми балотуємося на пост президента США. Давайте проведемо дебати відкрито - із включеними мікрофонами весь час", - написала Гарріс у соцмережі Х, звертаючись до кандидата від республіканців.

Згідно із заявою Трампа, він хотів би, щоб його мікрофон залишався включеним. За словами республіканця, йому не сподобалося, що під час останніх дебатів у червні з тодішнім кандидатом Джо Байденом його мікрофон було вимкнено.

Reuters зазначає, що включені мікрофони протягом усіх дебатів можуть допомогти або нашкодити політичним кандидатам, вловлюючи необдумані коментарі, які іноді не призначалися для публіки. У той же час вимкнені мікрофони не дозволяють учасникам дебатів переривати свого опонента.

Агентство додало, що майбутні дебати стануть першим протистоянням Гарріс і Трампа з того часу, як чинний президент США Джо Байден вибув із виборчих перегонів через невдалий вступ на дебатах на CNN.

Також Reuters додало, що кандидат у віце-президенти від Демократичної партії Тім Уолц та його опонент від Республіканської партії Джей Ді Венс домовилися про проведення дебатів 1 жовтня на каналі CBS News

Правила майбутніх дебатів

Нагадаємо, що днями Трамп заявив, що прийняв правила дебатів із Гарріс, які очікуються 10 вересня. За його словами, вони будуть такими ж, як і на останніх дебатах на каналі CNN із Байденом.

Водночас джерело видання CNN повідомило, що штаб Гарріс усе ще веде переговори з каналом ABC News щодо того, чи будуть мікрофони увімкненими протягом усіх дебатів.

Команда Трампа зі свого боку хотіла, як стверджує джерело, щоб мікрофони були вимкнені, за винятком того кандидата, чия черга говорити, як це було в червні.

Видання CNN дійшло висновку, що найімовірніше, правила щодо дебатів ще не повністю узгоджені

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вибори в США
NEWS
Російські війська знову просунулися в Донецькій області: карти ISW
Російські війська знову просунулися в Донецькій області: карти ISW
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії