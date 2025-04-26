З'їдуться світові лідери, а охоронятимуть винищувачі. Головне про похорон Папи Римського

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Коли та де поховають понтифіка?

Чому церемонія відбудеться за спрощеним обрядом?

Хто зі світових лідерів відвідає похорон Папи?

Що буде після похорону і хто може стати наступником Франциска?

Похорон Папи Римського

21 квітня, пішов з життя 88-річний Папа Римський Франциск. Він очолював Святий престол з 2013 року.

Понтифік помер від інсульту. Також він мав серйозні проблеми зі здоров'ям і останній місяць провів у лікарні із двосторонньою пневмонією. Хоча напередодні його виписали, Франциск вже не брав участі у Великодньому богослужінні. А у понеділок після свята у Ватикані повідомили про його раптову смерть.

Відповідно до правил, похорон Папи було призначено на суботу, 26 квітня 2025 (між 4 та 6 днем після смерті). До цього часу труна з тілом померлого була встановлена для прощання у базиліці Святого Петра.

О 10 ранку 26 квітня (об 11:00 за Києвом) почнеться церемонія похорону на площі Святого Петра, де зберуться сотні тисяч людей.

Фото: Папа Франциск помер 21 квітня (Getty Images)

Очолить Святу прощальну месу кардинал Джованні Баттіста Ре, який є деканом Колегії кардиналів.

Після Євхаристійного богослужіння та звершення обрядів останнього напуття, труна з Франциском буде перевезена в Папську базиліку Санта Марія Маджоре для поховання.

Франциск змінив церемонію поховання

Процедура похорону відбудеться за оновленим порядком. Правила затвердив сам Франциск за кілька місяців до смерті, прагнучи зробити церемонію більш аскетичною та без застарілих ритуалів.

Тіло понтифіка помістять в одну просту дерев'яну труну із цинковою вставкою, а не в три саркофаги, як було раніше. Окрім того, до похорону труну з тілом для прощання встановили не на підвищенні та у відкритому вигляді.

Як пояснили у Службі папських літургійних церемоній, оновлений обряд має на меті ще більше підкреслити, що похорон римського понтифіка – це похорон пастиря та учня Христа, а не сильного світу сього.

У своєму заповіті Франциск висловив бажання бути похованим у римській базиліці Санта Марія Маджоре. Відомо, що це була улюблена базиліка Папи. Він мав особливий духовний зв’язок із цим місцем, часто молився там перед і після апостольських подорожей, "віддаючи свої наміри під покров Пресвятої Богородиці".

Труна Папи буде доставлена ​​до базиліки Діви Марії з Ватикану через Рим. Кортеж рухатиметься повільно, щоб присутні на маршруті могли востаннє привітати його.

Особливу честь на церемонії матимуть бідні та нужденні, якими Папа опікувався за життя. Вони стоятимуть на сходах базиліки Санта Марія Маджоре, щоб віддати йому останню шану.

Гробниця Франциска буде розташована в ніші бічного проходу базиліки. Вона зроблена з лігурійського мармуру і, відповідно до побажань Папи, на неї нанесено єдиний напис латиною "Franciscus". Над мармуровою плитою висітиме репродукція його наперсного хреста.

Фото: Папу Римського поховають не у Ватикані (vaticannews.va)

Варто зазначити, що Франциск стане першим главою Католицької церкви за останні 120 років, якого поховають не на території Ватикану. Традиційно Пап Римських ховали у склепах собору Святого Петра.

Хто приїде на похорон Папи

Церемонія прощання із понтифіком збере найвищих релігійних та політичних діячів світу. Очікується участь близько 170 делегацій із різних держав, серед них 50 лідерів країн та урядів, 10 представників монарших родин, патріархи, кардинали, архієпископи, єпископи та священики з усього світу.

Про свої наміри приїхати на похорон Папи повідомили:

президент України Володимир Зеленський

президент США Дональд Трамп

експрезидент США Джо Байден

прем'єр Великої Британії Кір Стармер

прем'єрка Італії Джорджа Мелоні

канцлер Німеччини Олаф Шольц

президент Аргентини Хав'єр Мілей

президент Франції Еммануель Макрон

принц Уельський Вільям

король Іспанії Філіп VI

президент Бразилії Лула да Сілва та інші світові лідери.

Варто зазначити, що присутність Володимира Зеленського на церемонії прощання з Франциском не підтверджувалася до останнього.

Хоча президент України висловив бажання відвідати похорон понтифіка, через масовану атаку РФ 24 квітня Зеленському довелося змінити свій графік та повернутися до Києва із закордонного візиту.

Глава держави розповів, що якщо йому не вдасться встигнути на церемонію поховання, Україну в Ватикані представлять перша леді Олена Зеленська та очільник МЗС Андрій Сибіга.

Більше про те, кого чекають на похорон Папи Франциска, можна дізнатися в окремому матеріалі.

Фото: Володимир Зеленський повідомляв про намір відвідати похорон Папи (president.gov.ua)

У зв'язку з участю світових лідерів, у день церемонії в Римі та Ватикані діятимуть посилені заходи безпеки.

Над італійською столицею запроваджено цілодобову безпольотну зону, активовано системи захисту від безпілотників.

На дахах будівель уздовж Віа делла Кончіліаціоне, що веде до площі Святого Петра, розмістилися підрозділи снайперів.

Біля узбережжя міста Ф’юмічіно на південному заході від Риму розгорнуто есмінець.

Крім того, Італія виділила на час похорону винищувачі Eurofighter для гарантування повітряної безпеки над усім регіоном.

Що буде після похорону Папи

Після завершення церемонії поховання Франциска у Ватикані буде оголошено 9-денний період жалоби. Після його завершення мають відбутися вибори нового Папи.

На початку травня Колегія кардиналів збереться на конклав, щоб визначити ім'я нового очільника Святого престолу.

Кардиналів ізолюють в Сикстинській капелі до моменту, поки вони не досягнуть згоди щодо того, хто стане Папою. Про це має сповістити білий дим з димаря над капелою. Іноді процес виборів може тривати багато годин чи навіть днів.

Кандидатом на посаду понтифіка потенційно може бути будь-який чоловік-католик, неодружений, віком до 80 років. Але фактично Папу завжди обирають з-поміж кардиналів.

Фото: Конклав кардиналів відбудеться на початку травня (Getty Images)

Наразі кількість кардиналів до 80 років налічує 135, проте фаворитами на посаду Папи, так званими "папабілі", є до 10 осіб.

Серед них державний секретар Ватикану П'єтро Паролін, прогресивний кардинал-філіппінець Луїс Антоніо Тагле, кардинал Матео Зуппі, якому Папа Франциск доручив "миротворчу місію" у війні РФ проти України.

Також у конклаві братиме участь кардинал українського походження Микола Бичок, який наразі очолює єпархію УГКЦ в Австралії.

Більше про нього та інших претендентів на папський престол йдеться в матеріалі: "Серед кандидатів є українець. Хто претендує на посаду Папи Римського".

Варто зазначити, що на похороні Папи Франциска може відбутися зустріч президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Також напередодні ЗМІ написали, що 26 квітня можливе проведення саміту щодо війни в Україні за участі лідерів 6 країн (США, Україна, Велика Британія, Італія, Німеччина та Франція). Втім джерела La Reppublica в італійському уряді висловили сумнів у доцільності такого заходу в день похорону Папи Римського.

При підготовці тексту використовувалися: публікації Vatican News, CNN, ANSA, AFP, інформація сайту Місії Конференції католицьких єпископів США (USCCB).