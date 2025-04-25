Зеленський, Трамп, принц Уельський і не лише: кого чекають на похорон Папи Римського

У суботу, 26 квітня, відбудеться похорон Папи Римського Франциска. Церемонію прощання з понтифіком відвідає багато очільників країн та урядів. Зокрема, до Ватикану планують приїхати президенти США, України, Франції, прем'єр Британії.

Докладніше про те, хто зі світових лідерів буде присутнім на похоронах Папи, – в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Де та коли відбудеться церемонія поховання Папи?

Хто приїде до Ватикану на похорон понтифіка?

Чи можлива зустріч Трампа та Зеленського у Ватикані?

Чи будуть на похороні Папи представники Росії?

Що відомо про похорон Папи Римського

Похорон Папи Римського Франциска призначено на суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (об 11:00 за Києвом).

Прощальна літургія відбудеться на площі Святого Петра у Ватикані, після чого труну з тілом понтифіка перенесуть до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання, як заповів померлий.

Фото: Папу Римського поховають 26 квітня (vaticannews.va)

Очікується, що церемонію похорон Папи Франциска на площі Святого Петра відвідають сотні тисяч осіб, серед них політики, католицькі офіційні особи та скорботні з усього світу.

Світові лідери на похоронах понтифіка: список

Про намір віддати останню шану главі Святого престолу заявили десятки очільників країн, урядів, а також представники королівських родин.

Дональд Трамп

Президент США одним із перших заявив, що планує бути на похороні Папи. Для нього це перша закордонна поїздка на посаді. Трамп оголосив на своїй платформі Truth Social, що він і перша леді візьмуть участь у прощальній церемонії в Ватикані.

"Ми з Меланією поїдемо на похорони Папи Франциска в Рим. Ми з нетерпінням чекаємо бути там!", – написав очільник Білого дому.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свій візит до Ватикану, коли стало відомо про дату поховання Папи. Лідер України буде присутнім на церемонії разом із дружиною Оленою Зеленською.

Фото: президент України кілька разів зустрічався із покійним Папою (president.gov.ua)

На тлі інформації про те, що на похорон понтифіка приїде Дональд Трамп, журналісти поцікавилися у Володимира Зеленського, чи поспілкуються вони у Ватикані. Президент України відповів, що готовий до діалогу із лідером США, проте не підтвердив і не спростував можливість зустрічі.

"Так, хотів би, готовий. Ми завжди готові з партнерами зі США зустрічатися", – без подробиць сказав Зеленський.

Варти зазначити, що це може бути перша зустріч президентів України та США після їхньої суперечки в Овальному кабінеті наприкінці лютого.

Принц Уельський Вільям

Принц Вільям буде присутній на похоронах від імені свого батька, короля Чарльза III, відповідно до недавньої традиції.

Так, нинішній монарх Сполученого Королівства, коли він був принцом Уельським, був присутній на похоронах папи Івана Павла II у 2005 році від імені королеви Єлизавети II.

Про намір відвідати церемонію поховання також повідомили:

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та канцлер Олаф Шольц

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта

Президент Аргентини Хав'єр Мілей

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва

Президент Польщі Анджей Дуда

Іспанський король Феліпе VI і королева Летиція

Король Бельгії Філіп I і королева Матильда , а також прем'єр-міністр Барт де Вевер

Президент Угорщини Тамаш Шуйок

Президент Італії Серджо Маттарелла з прем'єр-міністеркою Джорджою Мелоні

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс

Президент Литви Гітанас Науседа

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.

Хто з РФ приїде на похорон Папи

Російський лідер Володимир Путін не планує поїздки на похорон Папи Римського Франциска, як повідомив його речник Дмитро Пєсков.

Водночас стало відомо, що Путін написав послання кардиналу Кевіну Фарреллу, який є тимчасовим главою Католицької церкви.

"Прийміть мої найщиріші співчуття у зв'язку з кончиною Його Святості Папи Франциска. Впродовж усіх років свого понтифікату він активно сприяв розвитку діалогу між Російською Православною та Римо-Католицькою Церквами, а також конструктивній співпраці між Росією та Святим Престолом", – йдеться у листі.

Росію на церемонії поховання представлятиме міністр культури Ольга Любимова.

Смерть Папи Римського

Вранці 21 квітня стало відомо, що Папа Римський помер у віці 88 років у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта Марта.

Він був 266-м главою Католицької церкви та обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року.

Пізніше Ватикан повідомив офіційну причину смерті понтифіка. У Франциска стався інсульт, після якого він впав у кому та помер. До цього понтифік переніс хворобу легенів, та понад місяць перебував у лікарні.

У заповіті Папа Франциск висловив бажання, щоб його похорон був менш помпезним, ніж традиційні церемонії, і більше нагадував прощання з пересічним християнином.

Понтифік також відмовився від урочистої процедури запечатування труни та традиційного вкладення до неї пам’ятних монет і короткої хроніки його понтифікату.

Замість цього він обрав просту дерев’яну труну з цинковим покриттям і розпорядився поховати його не в соборі святого Петра, а в римській базиліці Санта Марія Маджоре.

При підготовці використовувалися: публікації Sky News, BBC, Vatican News, CNN, заяви лідерів країн та урядів.