З'явився супутниковий знімок знищеного складу боєприпасів у Воронезькій області

Коментую знімок Овсяний уточнив, що кадри зроблені з місця, де, ймовірно, розташовувалися склади в Острогородському районі Воронезької області Росії.

At the site where the warehouses were probably located in the Ostrogozhsky district, Voronezh region, Russia the fire is still going on. This can be seen on @planet #satellite images available to Schemes (@cxemu). Here is a comparison of images from July 31 and August 24. pic.twitter.com/QjiutQhKIU