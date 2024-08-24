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З'явився супутниковий знімок знищеного складу боєприпасів у Воронезькій області

Субота 24 серпня 2024 19:02
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З'явився супутниковий знімок знищеного складу боєприпасів у Воронезькій області Фото: вибух боєприпасів, ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У мережі з'явився супутниковий знімок складу боєприпасів у Воронезькій області, який було знищено сьогодні вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Кирила Овсяного у соцмережі Х (колишній Twitter).

Коментую знімок Овсяний уточнив, що кадри зроблені з місця, де, ймовірно, розташовувалися склади в Острогородському районі Воронезької області Росії.

"Пожежа триває досі. Ось порівняння знімків від 31 липня та 24 серпня", - додав журналіст.

Що передувало

Сьогодні вночі, 24 серпня, українські розвідники підірвали величезний склад боєприпасів у Воронезькій області Росії. Інформацію офіційно підтвердило ГУР МО України.

"24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішної вогневої поразки по польовому складу боєприпасів, розташованому біля населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії", - йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначили, що склад належав угрупованню військ "Захід" Збройних сил РФ. Відомо, що там зберігалися артилерійські та танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря". Загалом там було понад 5 тисяч тонн боєприпасів.

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