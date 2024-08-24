З'явився супутниковий знімок знищеного складу боєприпасів у Воронезькій області
У мережі з'явився супутниковий знімок складу боєприпасів у Воронезькій області, який було знищено сьогодні вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост журналіста Кирила Овсяного у соцмережі Х (колишній Twitter).
Коментую знімок Овсяний уточнив, що кадри зроблені з місця, де, ймовірно, розташовувалися склади в Острогородському районі Воронезької області Росії.
At the site where the warehouses were probably located in the Ostrogozhsky district, Voronezh region, Russia the fire is still going on. This can be seen on @planet #satellite images available to Schemes (@cxemu). Here is a comparison of images from July 31 and August 24. pic.twitter.com/QjiutQhKIU— Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 24, 2024
"Пожежа триває досі. Ось порівняння знімків від 31 липня та 24 серпня", - додав журналіст.
Що передувало
Сьогодні вночі, 24 серпня, українські розвідники підірвали величезний склад боєприпасів у Воронезькій області Росії. Інформацію офіційно підтвердило ГУР МО України.
"24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішної вогневої поразки по польовому складу боєприпасів, розташованому біля населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії", - йдеться в повідомленні.
У ГУР зазначили, що склад належав угрупованню військ "Захід" Збройних сил РФ. Відомо, що там зберігалися артилерійські та танкові снаряди окупантів, їхні набої для стрілецької зброї та ракети класу "земля-повітря". Загалом там було понад 5 тисяч тонн боєприпасів.
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