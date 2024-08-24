Появился спутниковый снимок уничтоженного склада боеприпасов в Воронежской области
В сети появился спутниковый снимок склада боеприпасов в Воронежской области, который был уничтожен сегодня ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Кирилла Овсяного в соцсети Х (бывший Twitter).
Комментарую снимок Овсяный уточнил, что кадры сделаны с места, где вероятно, располагались склады в Острогорожском районе Воронежской области России.
At the site where the warehouses were probably located in the Ostrogozhsky district, Voronezh region, Russia the fire is still going on. This can be seen on @planet #satellite images available to Schemes (@cxemu). Here is a comparison of images from July 31 and August 24. pic.twitter.com/QjiutQhKIU— Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 24, 2024
"Пожар продолжается до сих пор. Вот сравнение снимков от 31 июля и 24 августа", - добавил журналист.
Что предшествовало
Сегодня ночью, 24 августа, украинские разведчики подорвали большой склад боеприпасов в Воронежской области России. Информацию официально подтвердило ГУР МО Украины.
"24 августа 2024 года воины ГУР МО Украины нанесли успешное огневое поражение по полевому складу боеприпасов, расположенному возле населенного пункта Острогожск Воронежской области России", - говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что склад принадлежал группировке войск "Запад" Вооруженных сил РФ. Известно, что там хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух". В общей сложности там было более 5 тысяч тонн боеприпасов.
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