Появился спутниковый снимок арсенала "Котлубань", который атаковала Украина

В ночь на 29 сентября в Волгоградской области России был атакован арсенал "Котлубань". Недавно в сети появился спутниковый снимок военного объекта после ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Радио Свобода".

На утреннем спутниковым снимке зафиксировано последствия большого пожара около российского арсенала. "Как видно на спутниковом снимке за 29 сентября, рядом с арсеналом Главного ракетно-артиллерийского управления после удара украинских дронов возник пожар", - говорится в сообщении. Однако по территории самого арсенала попаданий, вероятно, не было.