Появился спутниковый снимок арсенала "Котлубань", который атаковала Украина
В ночь на 29 сентября в Волгоградской области России был атакован арсенал "Котлубань". Недавно в сети появился спутниковый снимок военного объекта после ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Радио Свобода".
На утреннем спутниковым снимке зафиксировано последствия большого пожара около российского арсенала.
"Как видно на спутниковом снимке за 29 сентября, рядом с арсеналом Главного ракетно-артиллерийского управления после удара украинских дронов возник пожар", - говорится в сообщении.
Однако по территории самого арсенала попаданий, вероятно, не было.
Что заявили в Генштабе
Генеральный штаб ВСУ сегодня днем подтвердил ночную атаку. Согласно их информации, в преддверии удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.
В Генштабе сообщили, что арсенал "Котлубань" имел плотное покрытие средствами РЭБ и ПВО, однако Силы обороны Украины все равно успешно выполнили задачу. По утверждению Генштаба ВСУ, на территории военного объекта был пожар и детонация боеприпасов.
РБК-Украина со ссылкой на источники в украинской разведке сообщало, что арсенал был атакован ночью в воскресенье около 2:30. Для ударов было использовано 120 дронов украинского производства, а расстояние до цели составляло более 600 км.
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