З'явився новий супутниковий знімок штабу Чорноморського флоту в Криму

На знімку добре видно сліди влучання ракет в центральній частині, крім цього пошкоджень зазнало праве крило будівлі та частково ліве.

Фото: з'явився супутниковий знімок удару по штабу ЧФ (Радіо Свобода)

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. Мережею ширились відео значних руйнувань будівлі.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові. За даними ЗМІ, Україна використала для цієї атаки ракети Storm Shadow.

А керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

Детальніше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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