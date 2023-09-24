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З'явився новий супутниковий знімок штабу Чорноморського флоту в Криму

Фото: з'явився супутниковий знімок удару по штабу ЧФ (соцмережі)
Автор: Антон Малиновський

З'явився новий супутниковий знімок наслідків атаки на штаб Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

На знімку добре видно сліди влучання ракет в центральній частині, крім цього пошкоджень зазнало праве крило будівлі та частково ліве.

Фото:  з'явився супутниковий знімок удару по штабу ЧФ (Радіо Свобода)

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. Мережею ширились відео значних руйнувань будівлі. 

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові. За даними ЗМІ, Україна використала для цієї атаки ракети Storm Shadow.

А керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

Детальніше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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