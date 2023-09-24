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Появился новый спутниковый снимок штаба Черноморского флота в Крыму

Фото: появился спутниковый снимок удара по штабу ЧФ (соцсети)
Автор: Антон Малиновский

Появился новый спутниковый снимок последствий атаки на штаб Черномосского флота во временно оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

На снимке хорошо видны следы попадания ракет в центральной части, кроме этого повреждения получили правое крыло здания и частично левое.

Фото: появился спутниковый снимок удара по штабу ЧФ (Радио Свобода)

Атака на штаб РФ в Севастополе

22 сентября по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. По сети ширились видео значительных разрушений здания.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные. По данным СМИ, Украина использовала для этой атаки ракету Storm Shadow .

А руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них российские генералы.

Подробнее об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

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КримЧерноморский флот