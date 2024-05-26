З'явилося відео зсередини "Епіцентру" у Харкові у момент удару

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова в Facebook.

Опубліковане відео вивчають слідчі поліції. На кадрах зафіксований момент удару по "Епіцентру".

"Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами", - зазначив Болвінов.

Він зазначив, що тіла семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких вже знайшли, але ще йде робота з ДНК.

"Важливо! Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК - наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару. Повідомляйте про зникнення людей, які могли знаходитись в Епіцентрі", - наголосив Болвінов.