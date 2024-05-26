В Харкові продовжує зростати кількість жертв після удару по "Епіцентру"

Фото: кількість жертв у Харкові після обстрілу "Епіцентру" знову зросла (patrolpolice.gov.ua)

Кількість жертв в Харкові після обстрілу "Епіцентра" в суботу, 25 травня, знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Кількість загиблих внаслідок ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові зросла до 13", - йдеться у повідомленні прокуратури. Пізніше, близько 12:00, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про 14 жертв через обстріл гіпермаркету в обласному центрі. Обстріл Харкова 25 травня російські війська обстріляли Харків, атакувавши гіпермаркет та центр міста. Пожежу в "Епіцентрі" гасили 16 годин. Російський обстріл забрав життя лише в "Епіцентрі" 12 людей, ще 43 травмовані. 16 людей вважаються зниклими безвісти.