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В Харкові продовжує зростати кількість жертв після удару по "Епіцентру"

Харків, Неділя 26 травня 2024 11:54
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В Харкові продовжує зростати кількість жертв після удару по "Епіцентру" Фото: кількість жертв у Харкові після обстрілу "Епіцентру" знову зросла (patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість жертв в Харкові після обстрілу "Епіцентра" в суботу, 25 травня, знову зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру, Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Кількість загиблих внаслідок ворожих авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові зросла до 13", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Пізніше, близько 12:00, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про 14 жертв через обстріл гіпермаркету в обласному центрі.

Обстріл Харкова

25 травня російські війська обстріляли Харків, атакувавши гіпермаркет та центр міста. Пожежу в "Епіцентрі" гасили 16 годин.

Російський обстріл забрав життя лише в "Епіцентрі" 12 людей, ще 43 травмовані. 16 людей вважаються зниклими безвісти.

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