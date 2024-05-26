Появилось видео изнутри "Эпицентра" в Харькове в момент удара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

Опубликованное видео изучают следователи полиции. На кадрах зафиксирован момент удара по "Эпицентру".

"Четко видно, что люди совершенно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и занимались своими делами", - отметил Болвинов.

Он отметил, что тела семи жертв, разыскиваемых родственниками и коллегами, пока не удалось обнаружить. Они считаются пропавшими без вести. Так же, как те люди, останки которых уже нашли, но еще идет работа с ДНК.

"Важно! Обращаюсь к каждому, кто сейчас ищет своих близких. Сдавайте образцы ДНК - это единственный способ установить личности тех, кого уже отыскали и еще найдут на месте удара. Сообщайте об исчезновении людей, которые могли находиться в Эпицентре", - подчеркнул Болвинов.