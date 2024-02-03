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З'явилося відео моменту вибуху на НПЗ "Лукойл" у Волгограді

Фото: з'явилося відео моменту вибуху на НПЗ "Лукойл" у Волгограді (t.me/newsv1)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявляють, що безпілотники атакували нафтопереробний завод у Красноармійському районі Волгограда. Пропагандистські ЗМІ показали відео моменту вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Автор відео стверджує, що кадри були зняті в селищі Малі Чапурніки Світлоярського району, за п'ять кілометрів від заводу "Лукойл", де стався вибух.

 

У мережі пишуть, що дрони атакували "Лукойл-Волгограднафтопереробка". Після вибухів там спалахнула пожежа.

Зазначається, що цей НПЗ є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Росії. Потужність заводу складає 14,8 млн тонн.

 

Що сталося

В ніч на 3 лютого росіяни заявили про атаку дронів у Бєлгородській та Волгоградській областях. Зокрема, у Волгограді вибухи пролунали у районі нафтопереробного заводу "Лукойл".

Пропагандистські ЗМІ стверджують, що НПЗ атакували безпілотники, після чого там спалахнула пожежа. Інформацію про загиблих та постраждалих не було.

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Російська ФедераціяНПЗПожежаВибухАтака дронів