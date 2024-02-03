Появилось видео момента взрыва на НПЗ "Лукойл" в Волгограде

Автор видео утверждает, что кадры были сняты в поселке Малые Чапурники Светлоярского района, в пяти километрах от завода "Лукойл", где произошел взрыв.

В сети пишут, что дроны атаковали "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка". После взрывов там вспыхнул пожар.

Этот НПЗ является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. Мощность завода составляет 14,8 млн. тонн.

Что произошло

В ночь на 3 февраля россияне заявили об атаке дронов в Белгородской и Волгоградской областях. В частности, в Волгограде взрывы прогремели в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл".

Пропагандистские СМИ утверждают, что НПЗ атаковали беспилотники, после чего вспыхнул пожар. Информации о погибших и пострадавших не было.