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Появилось видео момента взрыва на НПЗ "Лукойл" в Волгограде

Фото: появилось видео момента взрыва на НПЗ "Лукойл" в Волгограде (t.me/newsv1)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявляют, что беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе Волгограда. Пропагандистские СМИ показали видео момента взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Автор видео утверждает, что кадры были сняты в поселке Малые Чапурники Светлоярского района, в пяти километрах от завода "Лукойл", где произошел взрыв.

 

В сети пишут, что дроны атаковали "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка". После взрывов там вспыхнул пожар.

Этот НПЗ является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе России. Мощность завода составляет 14,8 млн. тонн.

 

Что произошло

В ночь на 3 февраля россияне заявили об атаке дронов в Белгородской и Волгоградской областях. В частности, в Волгограде взрывы прогремели в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл".

Пропагандистские СМИ утверждают, что НПЗ атаковали беспилотники, после чего вспыхнул пожар. Информации о погибших и пострадавших не было.

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Российская ФедерацияНПЗПожарВзрывАтака дронов