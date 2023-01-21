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З'явилося перше фото системи ППО IRIS-Т на озброєнні України

Фото: Україна першою у світі отримала систему ППО IRIS-T (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Німеччина надала українським військовим найсучасніше ППО IRIS-Т. У перші дні свої роботи за його допомогою було збито 100 відсотків ворожих цілей, однак фото системи показали тільки зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

Сучасний німецький комплекс IRIS-T був доставлений в Україну ще у 2022 році. Він являється найсучаснішою системою протиповітряної оборони, виробленою в Німеччині. Його розробка була завершена у 2014 році. Основним призначенням IRIS-T є захист цивільного населення від ракетних ударів.

Пізніше стало відомо, що комплекс був залучений на південному напрямку. В перше бойове хрещення IRIS-T зміг знищити 100 відсотків ворожих цілей. Це надало значну перевагу українським військовим. В основному це були крилаті ракети.

Фото: ЗСУ вже задіяли систему ППО IRIS-T (armyinform.com.ua)

armyinform.com.ua

Зазначимо, станом на 27 листопада Україні передали одну систему IRIS-T.Її розмістили на південному напрямку.

Нагадаємо, ще 24 жовтня Шольц обіцяв, що Німеччина передасть Україні ще три системи ППО IRIS-T найближчим часом.

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