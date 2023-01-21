З'явилося перше фото системи ППО IRIS-Т на озброєнні України

Сучасний німецький комплекс IRIS-T був доставлений в Україну ще у 2022 році. Він являється найсучаснішою системою протиповітряної оборони, виробленою в Німеччині. Його розробка була завершена у 2014 році. Основним призначенням IRIS-T є захист цивільного населення від ракетних ударів.

Пізніше стало відомо, що комплекс був залучений на південному напрямку. В перше бойове хрещення IRIS-T зміг знищити 100 відсотків ворожих цілей. Це надало значну перевагу українським військовим. В основному це були крилаті ракети.

Фото: ЗСУ вже задіяли систему ППО IRIS-T (armyinform.com.ua)

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