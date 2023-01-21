Появилось первое фото системы ПВО IRIS-Т на вооружении Украины

Германия предоставила украинским военным самое современное ПВО IRIS-Т. В первые дни свои работы с его помощью было сбито 100 процентов враждебных целей, однако фотосистемы показали только сейчас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмиюInform.
Современный немецкий комплекс IRIS-T был доставлен в Украину еще в 2022 году. Он является самой современной системой противовоздушной обороны, производимой в Германии. Его разработка была завершена в 2014 году. Основным предназначением IRIS-T является защита гражданского населения от ракетных ударов.
Позже стало известно, что комплекс был вовлечен в южном направлении. В первое боевое крещение IRIS-T смогло уничтожить 100 процентов враждебных целей. Это предоставило значительное преимущество украинским военным. В основном это были крылатые ракеты.
armyinform.com.ua
Отметим, на 27 ноября Украине передали одну систему IRIS-T.Ее разместили на южном направлении.
Напомним, еще 24 октября Шольц обещал , что Германия передаст Украине еще три системы ПВО IRIS-T в ближайшее время.
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