Появилось первое фото системы ПВО IRIS-Т на вооружении Украины

Современный немецкий комплекс IRIS-T был доставлен в Украину еще в 2022 году. Он является самой современной системой противовоздушной обороны, производимой в Германии. Его разработка была завершена в 2014 году. Основным предназначением IRIS-T является защита гражданского населения от ракетных ударов.

Позже стало известно, что комплекс был вовлечен в южном направлении. В первое боевое крещение IRIS-T смогло уничтожить 100 процентов враждебных целей. Это предоставило значительное преимущество украинским военным. В основном это были крылатые ракеты.

Фото: ВСУ уже задействовали систему ПВО IRIS-T (armyinform.com.ua)

armyinform.com.ua