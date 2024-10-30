З'явилося фото із супутника після атаки дрона на університет спецназу Кадирова

Фото із супутника підтвердило атаку на університет спецназу голови Чечні Рамзана Кадирова 29 жовтня. На кадрах видно дим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Так, видання опублікувало супутниковий знімок, на якому видно дим, що піднімається від даху університету, його було зроблено о 10:10 ранку за місцевим часом.
Увечері 29 жовтня голова Чечні Рамзан Кадиров написав в Telegram, що нібито внаслідок удару загинули українські полонені, які нібито утримувалися в будівлі "Російського університету спецназу". Наразі жодних підтверджень цим заявам немає.
"Російський університет спецназу" був заснований у Гудермесі (Чечня) у 2013 році, з 2024 року носить ім'я глави Кремля Володимира Путіна.
За твердженнями влади Чечні, з початку російського вторгнення в Україну навчання там пройшли тисячі людей, які згодом вирушали на війну в Україні.
Дрон атакував університет спецназу РФ у Чечні 29 жовтня. Почалася пожежа. Як стверджували російські Telegram-канали, після атаки, яка сталася о 6:30, спалахнув дах нібито порожньої будівлі на території університету.
Пізніше в Центрі протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО зазначили, що атака БПЛА на навчальний заклад буде знаковою подією для глави Чечні Рамзана Кадирова.
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