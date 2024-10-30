З'явилося фото із супутника після атаки дрона на університет спецназу Кадирова

Так, видання опублікувало супутниковий знімок, на якому видно дим, що піднімається від даху університету, його було зроблено о 10:10 ранку за місцевим часом.

Увечері 29 жовтня голова Чечні Рамзан Кадиров написав в Telegram, що нібито внаслідок удару загинули українські полонені, які нібито утримувалися в будівлі "Російського університету спецназу". Наразі жодних підтверджень цим заявам немає.

Що відомо про навчальний заклад

"Російський університет спецназу" був заснований у Гудермесі (Чечня) у 2013 році, з 2024 року носить ім'я глави Кремля Володимира Путіна.

За твердженнями влади Чечні, з початку російського вторгнення в Україну навчання там пройшли тисячі людей, які згодом вирушали на війну в Україні.