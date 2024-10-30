Появилось фото со спутника после атаки дрона на университет спецназа Кадырова

Фото со спутника подтвердило атаку на университет спецназа главы Чечни Рамзана Кадырова 29 октября. На кадрах виден дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Так, издание опубликовало спутниковый снимок, на котором виден поднимающийся от крыши университета дым, он был сделан в 10:10 утра по местному времени.
Вечером 29 октября глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что якобы в результате удара погибли украинские пленные, якобы содержавшиеся в здании "Российского университета спецназа". На данный момент никаких подтверждений этим заявлениям нет.
"Российский университет спецназа" был основан в Гудермесе (Чечня) в 2013 году, с 2024 года носит имя главы Кремля Владимира Путина.
По утверждениям властей Чечни, с начала российского вторжения в Украину обучение там прошли тысячи людей, которые впоследствии отправлялись на войну в Украине.
Дрон атаковал университет спецназа РФ в Чечне 29 октября. Начался пожар. Как утверждали российские Telegram-каналы, после атаки, которая произошла в 6:30, вспыхнула крыша якобы пустого здания на территории университета.
Позже в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО отметили, что атака БПЛА на учебное заведение будет знаковым событием для главы Чечни Рамзана Кадырова.
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