RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Появилось фото со спутника после атаки дрона на университет спецназа Кадырова

Фото: появилось фото со спутника после атаки дрона на университет спецназа Кадырова (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Фото со спутника подтвердило атаку на университет спецназа главы Чечни Рамзана Кадырова 29 октября. На кадрах виден дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, издание опубликовало спутниковый снимок, на котором виден поднимающийся от крыши университета дым, он был сделан в 10:10 утра по местному времени. 

Вечером 29 октября глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что якобы в результате удара погибли украинские пленные, якобы содержавшиеся в здании "Российского университета спецназа". На данный момент никаких подтверждений этим заявлениям нет.

Что известно об учебном заведении

"Российский университет спецназа" был основан в Гудермесе (Чечня) в 2013 году, с 2024 года носит имя главы Кремля Владимира Путина.

По утверждениям властей Чечни, с начала российского вторжения в Украину обучение там прошли тысячи людей, которые впоследствии отправлялись на войну в Украине.

Атака на университет спецназа Кадырова

Дрон атаковал университет спецназа РФ в Чечне 29 октября. Начался пожар. Как утверждали российские Telegram-каналы, после атаки, которая произошла в 6:30, вспыхнула крыша якобы пустого здания на территории университета.

Позже в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО отметили, что атака БПЛА на учебное заведение будет знаковым событием для главы Чечни Рамзана Кадырова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧечняКадыровВойна в УкраинеДрони