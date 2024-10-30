Появилось фото со спутника после атаки дрона на университет спецназа Кадырова

Так, издание опубликовало спутниковый снимок, на котором виден поднимающийся от крыши университета дым, он был сделан в 10:10 утра по местному времени.

Вечером 29 октября глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что якобы в результате удара погибли украинские пленные, якобы содержавшиеся в здании "Российского университета спецназа". На данный момент никаких подтверждений этим заявлениям нет.

Что известно об учебном заведении

"Российский университет спецназа" был основан в Гудермесе (Чечня) в 2013 году, с 2024 года носит имя главы Кремля Владимира Путина.

По утверждениям властей Чечни, с начала российского вторжения в Украину обучение там прошли тысячи людей, которые впоследствии отправлялись на войну в Украине.