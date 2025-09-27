UA

З'явилися відео перших хвилин після цинічного удару по Запоріжжю

Фото: поліція показала відео перших хвилин після удару по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція показала перші хвилини після ворожого удару по Запоріжжю в ніч на 27 вересня. Правоохоронці одними з перших прибули на місце обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію в Telegram.

"Ворог знову підступно атакував наше місто (Запоріжжя, - ред.) ударними БпЛА. Руйнувань зазнали крамниці, нежитлові приміщення, пошкоджені транспортні засоби", - йдеться у повідомленні.

Патрульні поліцейські одними з перших прибули на місце, кинулися на допомогу й визволили жінку, яка опинилася заблокованою у зруйнованому кіоску.

Також правоохоронці забезпечили безперешкодний проїзд усіх екстрених служб, аби ліквідація наслідків атаки була максимально швидкою.
 

Удар по Запоріжжю

Близько опівночі ворог атакував Запоріжжя ударними дронами. У місті виникла пожежа. Як відомо, внаслідок атаки у Запоріжжі зруйнований супермаркет АТБ.

За попередніми даними, у Запоріжжі пошкоджені дві багатоповерхівки та нежитлові приміщення, а також автомобілі.

