З'явилися відео перших хвилин після цинічного удару по Запоріжжю

Удар по Запоріжжю

Близько опівночі ворог атакував Запоріжжя ударними дронами. У місті виникла пожежа. Як відомо, внаслідок атаки у Запоріжжі зруйнований супермаркет АТБ.

За попередніми даними, у Запоріжжі пошкоджені дві багатоповерхівки та нежитлові приміщення, а також автомобілі.