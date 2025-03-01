Не з'явилися в ТЦК з поважних причин. Юрист пояснив, що буде далі з повісткою

Під час війни у разі отримання повістки всі військовозобов'язані мають з'явитися до ТЦК і СП у зазначений в документі день і час. Що буде далі з повісткою, якщо є законні причини по ній не прийти?
Який механізм застосовують, якщо людина не з'явилася в ТЦК після лікарняного, відрядження або інших передбачених законом причин, в коментарі РБК-Україна розповідає юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко.
Нерідко військовозобов'язані мають законні причини не з'явитися за повісткою у зазначену дату і час.
Поважні причини неприбуття по повістці, які визначені у пункті 23 Постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» від 16 травня 2024 року № 560, нагадує Ярослав Звоненко.
Такими причинами є:
"Громадянин має повідомити про поважність причини неприбуття у строк не пізніше трьох діб, а після завершення поважної причини неприбуття громадянин повинен прибути по повістці у термін не пізніше семи діб", – каже фахівець.
Якщо у визначений термін громадянин не прибув, за ним буде зафіксовано порушення правил військового обліку, що тягне за собою адміністративну відповідальність передбачену статтями 210 та 210-1 у вигляді штрафу в розмірі від 17 до 25 тисяч гривень.
"Для фіксації порушення та притягнення до відповідальність направлення повторної повістки не є обов’язковим, хоча на практиці деякі ТЦК та СП фіксують порушення тільки після другої або третьої повістки але законодавство дозволяє зробити це і після першої", – додає співрозмовник.
Раніше РБК-Україна розповідало, чи анулюють повістку, якщо вона співпала з робочою поїздкою та іншими причинами неявки по ній.
Також після проходження ВЛК у разі придатності до служби військовозобов'язаному вручають бойову повістку. Неявка по такій повістці передбачає не лише штраф, а й кримінальту відповідальність. Адвокат пояснив, чи завжди неявка по бойовій повістці означає тюремне ув'язнення.
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