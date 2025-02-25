Неявка по бойовій повістці – тюрма? що варто знати, щоб не потрапити в розшук

Бойові повістки під час мобілізації в Україні вручають тим, хто вже пройшов військово-лікарську комісію і придатний до служби в Збройних Силах України. За законом, неявка по такій повістці передбачає не лише штраф, а й кримінальту відповідальність.

Чи завжди неявка по такій повістці веде до тюремного ув'язнення, як вести переговори з ТЦК, коли є поважні причини для неявки, в коментарі РБК-Україна рояснює адвокат адвокатського бюро "Романа Сацика" Ярослав Хлівний.

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Відповідальність за неявку по бойовій повістці

Бойова повістка – це вже остаточний етап мобілізації. Її видають особам, які пройшли всі попередні процедури та підлягають відправленню на військову підготовку і далі – для проходження служби.

Наслідки за неявку саме по цій повістці вже значно серйозніші, ніж неявка по повістках для уточнення даних і на ВЛК, каже в коментарі РБК-Україна адвокат адвокатського бюро "Романа Сацика" Ярослав Хлівний.

"Якщо не прийти до ТЦК та СП у зазначену в повістці дату та час, людину передають в розшук органам поліції, відкривається кримінальне провадження і, відповідно, до такої людини застосовують вже кримінальне судочинство", – каже фахівець.

В такому випадку є загроза кримінальної відповідальності по 336 статті Кримінального кодексу у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

За словами Ярослава Хлівного, коли людину яка не з'явилася по бойовій повістці, часто пропонують замість позбавлення волі піти на службу до Збройних Сил.

"Держава робить таке свого роду пом’якшення. Однак це точно кримінальне провадження. З практики, більшість вибирають службу. Але розшук – це те, що стовідсотково буде, і відповідальність також. Не пам’ятаю жодного такого випадку, щоб оголошену в розшук людину не знайшли. Рано чи пізно людина вийде по продукти, і питання закриється дуже швидко. Тому точно краще не відсиджуватися вдома, бо так ви лише погіршуєте ситуацію", – каже він.

Підстави неявки по бойовій повістці

Перш за все причиною може бути неявка за станом здоров'я. Але обставини мають бути справді серйозними. Наприклад, гострі відкриті переломи в ДТП, загострення хронічних хвороб.

Для неявки по бойовій повістці мають бути справді серйозні причини (фото: zmi.ck.ua)

"Якщо вдома залишився кіт – це нікого не обходить. Є закони, є підзаконні акти, які регулюють це питання. Вагомою причиною може бути, наприклад, позапланова операція. Але це не просто "видалити бородавку". Хірургічне втручання, загострення хронічного стану. Це має реально стосуватися стану здоров'я людини і мати серйозне підгрунтя, яке серед іншого передбачає стаціонарне лікування", – пояснює адвокат.

Як повідомити про неявку і які будуть наслідки

До ТЦК слід оперативно надати документи про відповідні обстеження, про стаціонарне лікування, про операцію. Повідомлення можна зробити двома способами особисто або дистанційно. Також про загострення стану лікарня має повідомити ТЦК. Дані вносяться в систему Хелсі.

"В інтернеті багато пишуть: "не прибув по бойовій – тюрма". Але якщо справді надати всі потрібні документи, то бойову повістку переформатовують на іншу дату. І далі протягом трьох діб після стану, який вимагає лікування, людина має з’явитися після покращення стану здроров'я", – додає він.

Висновок залишається на розсуд юридичної служби ТЦК. Якщо їм щось здається підозрілим, то вони мають право звернутися за додатковими деталями.

Щодо інформування про підстави неявки є також гаряча лінія Міноборони. Мало хто туди звертається, але вона дієва, каже адвокат. Там справді вирішуть важливі питання, на які без звернення інавіть у адвокатів ноді йдуть тижні і місяці.

"Повідомляти можна і треба й туди також. Треба робити це відразу, не баритися з цим. Якщо правильно підійди до цього, то проблем жодних немає. Я про такі звірства ще не чув, щоб людину після операції відправляли на військову підготовку. Один раз тільки було, але в тій ситуації людина не надала повний пакет документів і його повернули назад. Таке нікому не потрібно, бо якщо стане погано на навчаннях, то будуть нести відповідальність ті хто його приймав", – зауважує Ярослав Хлівний.

За його словами, не треба мовчки погоджуватися на все, що вам дають на підпис. Якщо у людини призовного віку є, наприклад, тяжка форма хвороби, про це треба не соромитися заявляти прямо в ТЦК.

"Після отримання документів про лікування людину мають направити на ВЛК, і комісія має видати документ про тимчасову непридатність. Бойову повістку навряд скасують, а скоріш перепишуть на іншу дату після закінчення непридатності", – розповідає адвокат про подальшу долю документу.