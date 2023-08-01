З'явилися супутникові знімки ремонту Кримського мосту

"Поточний ремонт Кримського мосту можна побачити на нових супутникових знімках Керченської протоки", - йдеться у повідомленні.

Атака на Кримський міст

17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи, через що дорожнє полотно було пошкоджене. Джерела РБК-Україна повідомили, що це наслідки роботи СБУ спільно з ВМС України - по мосту вдарили надводними дронами.

У Росії назвали атаку на Кримський міст "терактом", а також заявили, що зможуть полагодити його не раніше листопада.

Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.