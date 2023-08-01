Появились спутниковые снимки ремонта Крымского моста

"Текущий ремонт Крымского моста можно увидеть на новых спутниковых снимках Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Предлагая опасениям в Кримский мост может быть запечатлена в новом стилевой версии керка Строй. Bridge был стройный earlier этой недели. pic.twitter.com/DCWu7qy1ZA — Brady Africk (@bradyafr) Июль 31, 2023

Атака на Крымский мост

17 июля на Крымском мосту раздались взрывы, из-за чего дорожное полотно было повреждено. Источники РБК-Украина сообщили, что это последствия работы СБУ совместно с ВМС Украины - по мосту ударили надводными дронами.

В России назвали атаку на Крымский мост "терактом", а также заявили, что смогут починить его не раньше ноября.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.