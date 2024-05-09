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З'явилися супутникові знімки наслідків атаки по нафтобазі у Луганську

Фото: ЗМІ показали фото із супутника нафтобази РФ у Луганську після удару (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Супутникові знімки, зняті після удару по нафтобазі в Луганську, підтвердили ряд пошкоджень на об'єкті окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Так, за даними видання, фотографія із космосу, датована 8 травня, показує сліди пожежі.

Крім того, на знімку можна побачити щонайменше три знищені вогнем ємності для зберігання палива.

Ситуація у Луганську

Російські війська захопили Луганськ у 2014 році. Усі ці роки місто перебуває під окупацією РФ.

Незважаючи на це, час від часу в Луганську гримлять вибухи і фіксуються "прильоти" по місцях базування російських загарбників.

Наприклад, у жовтні 2023 року ЗСУ ракетами ATACMS вдарили по аеродромах у Бердянську та Луганську. Тоді було знищено 9 російських вертольотів, ще 15 було пошкоджено.

7 травня 2024 року у Луганську теж пролунали вибухи. Окупанти заявили про "приліт" на місцеву нафтобазу, звинувативши в ньому ЗСУ, які нібито завдали удару ракетами ATACMS. У Луганську після удару почалися проблеми із паливом. Офіційного коментаря української сторони поки що не було.

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ЛуганськНПЗ