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Появились спутниковые снимки последствий атаки по нефтебазе в Луганске

Фото: СМИ показали фото со спутника нефтебазы РФ в Луганске после удара (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Спутниковые снимки снятые после удара по нефтебазе в Луганске подтвердили ряд повреждений на объекте оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Так, по данным издания, фотография из космоса, датированная 8 мая, показывает следы пожара.

Кроме того, на снимке можно увидеть как минимум три уничтоженных огнем емкости для хранения топлива.

Ситуация в Луганске

Российские войска захватили Луганск в 2014 году. Все эти годы город находится под оккупацией РФ.

Несмотря на это время от времени в Луганске гремят взрывы и фиксируются "прилеты" по местам базирования российских захватчиков.

Например, в октябре 2023 года ВСУ ракетами ATACMS ударили по аэродромам в Бердянске и Луганске. Тогда были уничтожены 9 российских вертолетов, еще 15 были повреждены.

7 мая 2024 года в Луганске тоже прогремели взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" на местную нефтебазу, обвинив в происшедшем ВСУ, которые якобы нанесли удар ракетами ATACMS. В Луганске после удара начались проблемы с топливом. Официального комментария украинской стороны пока не было.

 

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