Появились спутниковые снимки последствий атаки по нефтебазе в Луганске

Спутниковые снимки снятые после удара по нефтебазе в Луганске подтвердили ряд повреждений на объекте оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.
Так, по данным издания, фотография из космоса, датированная 8 мая, показывает следы пожара.
Кроме того, на снимке можно увидеть как минимум три уничтоженных огнем емкости для хранения топлива.
Российские войска захватили Луганск в 2014 году. Все эти годы город находится под оккупацией РФ.
Несмотря на это время от времени в Луганске гремят взрывы и фиксируются "прилеты" по местам базирования российских захватчиков.
Например, в октябре 2023 года ВСУ ракетами ATACMS ударили по аэродромам в Бердянске и Луганске. Тогда были уничтожены 9 российских вертолетов, еще 15 были повреждены.
7 мая 2024 года в Луганске тоже прогремели взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" на местную нефтебазу, обвинив в происшедшем ВСУ, которые якобы нанесли удар ракетами ATACMS. В Луганске после удара начались проблемы с топливом. Официального комментария украинской стороны пока не было.
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