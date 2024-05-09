Появились спутниковые снимки последствий атаки по нефтебазе в Луганске

Так, по данным издания, фотография из космоса, датированная 8 мая, показывает следы пожара.

Кроме того, на снимке можно увидеть как минимум три уничтоженных огнем емкости для хранения топлива.

Ситуация в Луганске

Российские войска захватили Луганск в 2014 году. Все эти годы город находится под оккупацией РФ.

Несмотря на это время от времени в Луганске гремят взрывы и фиксируются "прилеты" по местам базирования российских захватчиков.

Например, в октябре 2023 года ВСУ ракетами ATACMS ударили по аэродромам в Бердянске и Луганске. Тогда были уничтожены 9 российских вертолетов, еще 15 были повреждены.

7 мая 2024 года в Луганске тоже прогремели взрывы. Оккупанты заявили о "прилете" на местную нефтебазу, обвинив в происшедшем ВСУ, которые якобы нанесли удар ракетами ATACMS. В Луганске после удара начались проблемы с топливом. Официального комментария украинской стороны пока не было.