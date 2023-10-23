Удар ATACMS по аеродромах у Бердянську та Луганську: аналітики підрахували втрати РФ

Українські військові в результаті удару далекобійними ракетами ATACMS по ворожих аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську знищили 9 російських вертольотів, ще 15 було пошкоджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OSINT-аналітика, розслідувача, автора проектів Oryx та Bellingcat Якуба Яновського.

За даними аналітика, в результаті атаки було знищено сім гелікоптерів Ка-52 Алігатор і два вертольоти Мі-8 росіян.

Крім того, ще 15 вертольотів - вісім Ка-52 та сім Мі-8 - отримали пошкодження.

Яновський зазначив, що Oryx для надійності відніс гелікоптери, які не підлягають відновленню, до категорії пошкоджених. Швидше за все, зазначив він, йдеться про безповоротні втрати, але достатніх доказів для того, щоб так стверджувати, наразі немає.

ЗСУ вперше вдарили ракетами ATACMS

Нагадаємо, в ніч на 17 жовтня українські військові вдарили ракетами по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.

Пізніше американські ЗМІ повідомили, що для атаки Збройні сили України використовували американські ракети ATACMS. Інформацію підтвердив президент Володимир Зеленський.

У Білому домі також офіційно підтвердили передачу ракет.

Згодом у мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому Бердянська після влучання ATACMS, пізніше - аеропорту в Луганську.

Внаслідок атаки були знищені російські вертольоти, хоч самі росіяни поки приховують втрати.