З'явилися супутникові знімки Кримського мосту після вибуху (фото)

З'явилися супутникові знімки Кримського мосту, зроблені до і після потужного вибуху, що прогримів вранці 8 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс PlanetScope .

Судячи з фото, залізнична гілка Кримського мосту також отримала значні пошкодження. На фото видно, що гілка залізничної переправи в районі вибуху звужується, що може говорити про її часткове обвалення.

Варто зазначити, що, за даними російської сторони, обвалилися лише два автомобільні прольоти. Щодо обвалення залізничної гілки не повідомлялося.