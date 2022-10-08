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Появились спутниковые снимки Крымского моста после взрыва (фото)

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Крым, Суббота 08 октября 2022 20:11
Появились спутниковые снимки Крымского моста после взрыва (фото) Фото: взрыв на Крымском мосту (t.me/chp_crimea)
Автор: Руслан Гаращенко

Появились спутниковые снимки Крымского моста, которые были сделаны до и после мощного взрыва, прогремевшего утром 8 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис PlanetScope.

Судя по фото, железнодорожная ветка Крымского моста также получила значительные повреждения. На фото видно, что ветка ж/д-переправы в районе взрыва сужается, что может говорит о ее частичном обрушении.

Стоит отметить, что, по данным российской стороны, обрушилось лишь два автомобильных пролета. Относительно обрушения ж/д-ветки не сообщалось.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение.

Вечером российские оккупанты запустили движение по Крымскому мосту, но с ограничениями.

Детальнее об ЧП и том, что известно на данный момент - читайте в материале РБК-Украина.

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Взрыв Крымский мост
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