Фото: появились спутниковые снимки аэродрома "Борисоглебск", на котором уничтожены шесть Су-34М (Getty Images)

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В сети появились спутниковые снимки аэродрома "Борисолебск" в Воронежской области РФ, на котором ВМС Украины уничтожили сразу шесть бомбардировщиков Су-34М.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AviVector и Exilenova+.

На спутниковых снимках видно поражение бомбардировщиков на аэродроме "Борисоглебск". 13 октября на месте поражения фиксировалось шесть бортов Су-34М. Фото: последствия поражения аэродрома "Борисоглебск" (AviVector и Exilenova+)