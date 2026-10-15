Появились спутниковые снимки аэродрома "Борисоглебск", на котором уничтожены шесть Су-34М
В сети появились спутниковые снимки аэродрома "Борисолебск" в Воронежской области РФ, на котором ВМС Украины уничтожили сразу шесть бомбардировщиков Су-34М.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AviVector и Exilenova+.
На спутниковых снимках видно поражение бомбардировщиков на аэродроме "Борисоглебск".
13 октября на месте поражения фиксировалось шесть бортов Су-34М.
Фото: последствия поражения аэродрома "Борисоглебск" (AviVector и Exilenova+)
Напомним, в ночь на 15 октября Военно-Морские Силы ВСУ ударили по российскому военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области. Уничтожены шесть бомбардировщиков Су-34М.
Удар был нанесен береговым ракетным комплексом "Нептун".
Кроме самолетов уничтожили оборудование, которое обеспечивало полеты авиации. На территории аэродрома были зафиксированы повторные взрывы и пожар.