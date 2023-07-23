ua ru
Вс, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Появились спутниковые снимки аэродрома в Крыму после удара ВСУ

Новина українською →
Октябрьское, Воскресенье 23 июля 2023 15:50
Появились спутниковые снимки аэродрома в Крыму после удара ВСУ Фото иллюстративное: появились спутниковые снимки аэродрома в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники в субботу, 22 июля, ударили по аэродрому в поселке Октябрьское в оккупированном Крыму. Появились спутниковые снимки удачной работы ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DeepState.

Аналитики отмечают, что аэродром "Октябрьское" долго был заброшен и не использовался по назначению. Однако россияне стянули туда боекомплект, за что и поплатились.

Фото: спутниковые снимки аэродрома в Крыму после удара ВСУ (t.me/DeepStateUA)

Взрывы в Крыму

Напомним, вчера, 22 июля, в Красногвардейском районе Крыма прогремели мощные взрывы. Оккупационные власти сразу заявили о "налете беспилотников".

Позже сообщалось о "прилете" в нефтебазу и российский склад, расположенный на аэродроме в поселке Октябрьское. В ВСУ подтвердили удар по Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Взрыв ВСУ
NEWS
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста