Появились подробности о судне РФ, которое вошло в территориальные воды Финляндии

В Министерстве обороны Финляндии рассказали подробности о российском судне, которое незаконно вошло в территориальные воды страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE.

По данным пограничной охраны, границы нарушило российское научно-исследовательское судно "Михаил Казанский". В пятницу, 26 июля, оно вошло в территориальные воды Финляндии в районе южнее Хамина. Незаконное пересечение границы было зафиксировано системами наблюдения пограничной охраны, а также патрулем береговой охраны. Российские судно прошло около 1,2 морских миль в территориальных водах Финляндии. Как сообщается, во время инцидента патрульный катер береговой охраны был рядом с российским судном. Было предпринято несколько попыток связаться с судном "Михаил Казанский" по радиосвязи, но они не увенчались успехом. В YLE добавили, что пограничная охрана расследует произошедшее как нарушение территориальных границ.