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Появились подробности о судне РФ, которое вошло в территориальные воды Финляндии

Суббота 27 июля 2024 21:59
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Появились подробности о судне РФ, которое вошло в территориальные воды Финляндии Фото: флаг Финляндии (pixabay.com)
Автор: Эдуард Ткач

В Министерстве обороны Финляндии рассказали подробности о российском судне, которое незаконно вошло в территориальные воды страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE.

По данным пограничной охраны, границы нарушило российское научно-исследовательское судно "Михаил Казанский". В пятницу, 26 июля, оно вошло в территориальные воды Финляндии в районе южнее Хамина.

Незаконное пересечение границы было зафиксировано системами наблюдения пограничной охраны, а также патрулем береговой охраны. Российские судно прошло около 1,2 морских миль в территориальных водах Финляндии.

Как сообщается, во время инцидента патрульный катер береговой охраны был рядом с российским судном. Было предпринято несколько попыток связаться с судном "Михаил Казанский" по радиосвязи, но они не увенчались успехом.

В YLE добавили, что пограничная охрана расследует произошедшее как нарушение территориальных границ.

Напомним, что Финляндия заморозила отношения с Россией до тех пор, пока идет война в Украине. В новом докладе о внешней политике и политике безопасности сказано, что нельзя исключать грозу расширения действий РФ за пределы Украины. Поэтому Финляндия и ЕС должны быть к этому готовы.

В июне стало известного, что правительство Финляндии изменит свое законодательство для того, чтобы конфисковать квартиры россиян, которые не платят взносы.

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