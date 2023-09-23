UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З'явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ

Фото: у мережі показали наслідки удару по Севастополю (російські Telegram-канали)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі опублікували перші супутникові знімки після удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Видання показало супутникові знімки компанії Planet Labs від 21 вересня та 22 вересня, коли були завдано удару.

На фото помітно, що будівлю серйозно пошкоджена. Дим і пошкодження помітно навіть з космосу.

 

Фото: у мережі показали наслідки удару по Севастополю (t.me/krymrealii)

Удар по штабу у Севастополі

Вчора ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі. СтратКом ЗСУ підтвердив успішну операцію, а Сили спецоперацій повідомили, що удар був завданий, коли у штабі проходила нарада командування російського флоту.

 

Як стверджують ЗМІ, військові використали для удару ракети Storm Shadow. При цьому окупанти заявляють, що у Криму було збито 5 ракет.

За словами керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, під час операції були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 окупантів. 

Усі подробиці атаки можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопільКрымВійна в Україні