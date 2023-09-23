З'явилися перші супутникові знімки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ

У мережі опублікували перші супутникові знімки після удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Видання показало супутникові знімки компанії Planet Labs від 21 вересня та 22 вересня, коли були завдано удару.

На фото помітно, що будівлю серйозно пошкоджена. Дим і пошкодження помітно навіть з космосу.

Фото: у мережі показали наслідки удару по Севастополю (t.me/krymrealii)

Удар по штабу у Севастополі

Вчора ЗСУ завдали удару по штабу Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі. СтратКом ЗСУ підтвердив успішну операцію, а Сили спецоперацій повідомили, що удар був завданий, коли у штабі проходила нарада командування російського флоту.

Як стверджують ЗМІ, військові використали для удару ракети Storm Shadow. При цьому окупанти заявляють, що у Криму було збито 5 ракет.

За словами керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова, під час операції були ліквідовані щонайменше 9 осіб, поранення отримали ще 16 окупантів.

Усі подробиці атаки можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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