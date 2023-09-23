Появились первые спутниковые снимки после удара по штабу Черноморского флота РФ

В сети опубликовали первые спутниковые снимки после удара ВСУ по штабу Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Издание показало спутниковые снимки компании Planet Labs от 21 сентября и 22 сентября, когда были нанесены удар.

На фото видно, что здание серьезно повреждено. Дым и повреждение заметно даже из космоса.

Фото: в сети показали последствия удара по Севастополю (t.me/krymrealii)

Удар по штабу в Севастополе

Вчера ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе. СтратКом ВСУ подтвердил успешную операцию, а Силы спецопераций сообщили, что удар был нанесен, когда в штабе проходило совещание командования российского флота.

Как утверждают СМИ, военные использовали для удара ракеты Storm Shadow. При этом оккупанты заявляют, что в Крыму было сбито 5 ракет.

По словам руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, во время операции были ликвидированы по меньшей мере 9 человек, ранения получили еще 16 оккупантов.

Все подробности атаки можно прочитать в материале РБК-Украина.

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