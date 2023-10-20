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З'явилися нові знімки аеродрому Бердянська, по якому били ATACMS

Фото: окупанти переміщують техніку з Бердянська (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У тимчасово окупованому Бердянську на супутникових знімках поменшало вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку співробітника Американського інституту підприємництва (AEI) у соціальній мережі X (Twitter).

На свіжих супутникових знімках, зроблених 19 жовтня, в аеропорту Бердянська поменшало гелікоптерів. Бреді Африк пов'язує це з недавньою атакою ЗСУ на аеропорт у Бердянську.

 

 

Удар ЗСУ по Бердянську

У ніч на 17 жовтня жителі Бердянська почули потужний вибух . Вдень стало відомо про удар по аеропорту міста, на якому окупанти розміщують техніку. Згодом стало відомо про удар ракетами ATAMCS.

Склад боєприпасів детонував до четвертої ранку. Внаслідок цієї атаки постраждали кілька пілотів та техніка.

 

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