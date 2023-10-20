З'явилися нові знімки аеродрому Бердянська, по якому били ATACMS

На свіжих супутникових знімках, зроблених 19 жовтня, в аеропорту Бердянська поменшало гелікоптерів. Бреді Африк пов'язує це з недавньою атакою ЗСУ на аеропорт у Бердянську.

New imagery Російсько-закупівлі Berdyansk airport shows, що російські сили ведуть кілька helicopters з останнього since Ukraine's recent strike з US-supplied ATACMS. pic.twitter.com/rOST89sAnU - Brady Africk (@bradyafr) Жовтень 19, 2023

Удар ЗСУ по Бердянську

У ніч на 17 жовтня жителі Бердянська почули потужний вибух . Вдень стало відомо про удар по аеропорту міста, на якому окупанти розміщують техніку. Згодом стало відомо про удар ракетами ATAMCS.

Склад боєприпасів детонував до четвертої ранку. Внаслідок цієї атаки постраждали кілька пілотів та техніка.