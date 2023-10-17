Удар по Бердянську: ЗМІ повідомляють, що постраждали декілька російських пілотів
Унаслідок удару ЗСУ по аеродрому в окупованому Бердянську (Запорізька область) постраждало кілька російських пілотів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Нова газета Європа".
Джерело видання з-поміж російських військових повідомило, що в Бердянську постраждало кілька пілотів.
"Також є загиблі зі знищеного розрахунку ППО і охорони складів, які "накрили" українці", - йдеться в матеріалі.
Зазначається, що нібито не всі російські гелікоптери було знищено, проте багато з них пошкоджено. Також видання пише, що збитків було завдано значних.
Удар по аеродромах в окупації
Нагадаємо, сьогодні, 17 жовтня, українські військові завдали ракетних ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Луганську та Бердянську.
За інформацією Сил спеціальних операцій, внаслідок атаки було знищено дев'ять гелікоптерів росіян, систему протиповітряної оборони, склад боєприпасів і не тільки.
При цьому пізніше видання The Wall Street Journal повідомило, що для атаки українські військові використовували ракети ATACMS з радіусом дії приблизно 160 кілометрів (звичайна дальність - 300 кілометрів). Їх, за інформацією журналістів, передали ЗСУ у невеликій кількості.
Сьогодні президент України Володимир Зеленський сказав, що українські військові вже використовують американські далекобійні ракети ATACMS проти російських окупантів.
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